ГПУ передала в суд дело бизнесмена Альперина о даче взятки сотруднику НАБУ

Подозреваемый пытался "договориться" о закрытии уголовного дела за $800 тыс.

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению одесского бизнесмена Вадима Альперина в даче взятки сотруднику Бюро.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что по результатам предварительного расследования обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. Киева по ч. 3 ст. 369 УК для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре 2017 года Альперин предложил одному из руководителей структурного подразделения НАБУ $800 тыс. взятки за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на сумму около 450 млн гривен. Альперину составили подозрение по ч.3 ст.369 УК, но не задерживали. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн.

В декабре прошлого года Альперин вышел под залог.