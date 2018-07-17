Замначальника Генштаба Канады назначен внук украинских эмигрантов Пол Винник
Раньше он командовал Сухопутными войсками Канады.
Заместителем начальника Штаба обороны Канады назначен этнический украинец, генерал-лейтенант Пола (Павел) Винник.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Министерство обороны Канады.
До повышения генерал Винник в течение двух лет командовал Сухопутными войсками Канады, а до этого - возглавлял военную разведку страны. За последние несколько лет он несколько раз посещал Украину, побывав, в частности во Львовской области, откуда родом его предки.
По образованию Винник - военный инженер, служит в ВС Канады с 1981 года. В 2009 году он принимал участие в войне в Афганистане в составе Многонационального командования безопасности как помощник командующего, ответственного за формирование афганского министерства обороны и национальной армии.
Отмечается, что назначение Винника является наивысшим достижением украинских канадцев в Вооруженных силах страны.
Напомним, Винник также является единственным украинцем, командовавшим Сухопутными войсками Канады.
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17.07.2018 16:21