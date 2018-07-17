В ГПУ объяснили причину запрета строительства Музея Небесной Сотни на Институтской

Необходимо сохранить рельеф местности для следственного эксперимента.

?В ГПУ объяснили причину запрета строительства Музея Небесной Сотни на Институтской
Фото: Анна Стешенко

В Генеральной прокуратуре объяснили причину запрета возведения Музея Небесной Сотни на улице Институтской в центре Киева.

Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передаёт корреспондент LB.ua.

"ГПУ и Департамент специальных расследований ни коим образом не хочет быть преградой возведения Музея Небесной Сотни... Но на данный момент нами организованы завершающие следственные эксперименты. Мы должны завершить эту работу. Поэтому есть необходимость сохранения рельефа местности улицы Институтской", - заявил он.

С его слов, по этой причине следователи ГПУ ранее выносили предписания о запрете строительства музея.

"С сегодняшнего дня будут организованы первые следственные эксперименты. И мы планируем завершить эти следственные эксперименты до двух месяцев, возможно, даже и быстрее. В любом случае, не позже трёх месяцев, мы планируем их завершить эту работу", - Горбатюк.

Напомним, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ).

К настоящему времени создано госучреждение Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, но оно не имеет постоянного места. Экспонаты хранятся в других киевских музеях.

В конце июня жюри определило победителя архитектурного конкурса на музей. Победил проект немецкой конторы Kleihues Gesellschaft von Architekten.

4 июля директор директор музея Игорь Пошивайло сообщил, что ГПУ запретила строительство. Позже Генпрокуратура отменила этот запрет.


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