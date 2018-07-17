Портал iGov перешел на баланс Днепропетровской области

Волонтерский проект пошел по пути ProZorro.

Портал iGov перешел на баланс Днепропетровской области
Фото: iGov

Портал iGov, основанный в 2015 году командой волонтеров во главе с бывшим IT-директором Приватбанка Дмитрием Дубилетом с целью перевода государственных услуг в Интернет, перешел на баланс Днепропетровской области.

Об этом Дубилет рассказал в фейсбуке.

По его словам, такой шаг планировался с самого начала существования портала.

"Мы планировали идти по пути ProZorro - начаться, как волонтерская инициатива, и затем перейти на баланс государству. И вот, после длительного аудита и согласований, это произошло. Как это произойдет технически. iGov переходит на баланс ГП при Днепропетровской ОГА. Однако, важно, iGov и дальше будет работать по всей Украине!" - заявил он.

Передача портала в собственность государства позволит команде iGov запускать административные услуги не в тестовом режиме, как прежде, а официально.

Дубилет сообщил, что намерен продолжить заниматься iGov.

Вице-мэр Днепра Яника Мерило, которая также причастна к созданию портала, в свою очередь пояснила, что волонтерский статус iGov мешал полноценному подключению к реестрам и автоматизации получения услуг.


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