В июле в Раде ни разу не проголосовали 14 депутатов, - КИУ

52 нардепа пропустили более 90% голосований.

В июле в Раде ни разу не проголосовали 14 депутатов, - КИУ
Фото: Минфин

В июне в Верховной Раде ни разу не проголосовали 14 народных депутатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Фейсбуке.

Среди них - Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго (внефракционный), Андрей Журжий, Лев Пидлисецкий ("Самопомощь"), Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Александр Пономарев ("Воля народа"), Виталий Чепинога (БПП ). По данным сайта парламента, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Кроме того, ни разу в июле не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. Среди - Вадим Рабинович (принял участие в 1,23% голосований), Андрей Белецкий (3,37%), Наталья Королевская (5,52%), Сергей Кивалов (5,83%), Дмитрий Добкин (7 , 36%), Роман Зварыч (7,67%).

Отмечается, что 52 нардепа пропустили более 90% голосований в июле. В июне не голосовали 79 депутатов, мае - 71.

"Всего за месяц было проведено 12 пленарных заседаний, на которых произошло 326 голосований. В результате было принято 14 постановлений, - среди них Постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве и Обращение Рады к институтам Европейского Союза по углублению сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне только 164 народных депутата из 423 посетили все 12 пленарных заседаний парламента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной РадеНардеп Кривохатько вышел из фракции БПП в Верховной Раде
Лещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: ВидеоЛещенко и Ляшко устроили грубую перепалку в Раде: Видео
В подконтрольном украинским властям Мирнограде вещают роSSийские и сепаратистские телеканалыВ подконтрольном украинским властям Мирнограде вещают роSSийские и сепаратистские телеканалы
Геращенко назвала ситуативное большинство в Раде "ширкой"Геращенко назвала ситуативное большинство в Раде "ширкой"
Геращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президентыГеращенко насчитала в Раде 17 кандидатов в президенты
Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать УкраинуПорошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Порошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенностиПорошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности
Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"Задержанный под Кабмином подросток с оружием шел "стрелять депутатов"
В Раде одобрили переименование двух областейВ Раде одобрили переименование двух областей
Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабандуКабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду
Последние новости
Подгружаем последние новости