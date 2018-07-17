В июле в Раде ни разу не проголосовали 14 депутатов, - КИУ

52 нардепа пропустили более 90% голосований.

В июне в Верховной Раде ни разу не проголосовали 14 народных депутатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в Фейсбуке.

Среди них - Евгений Мураев, Борислав Береза, Дмитрий Ярош, Константин Жеваго (внефракционный), Андрей Журжий, Лев Пидлисецкий ("Самопомощь"), Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Александр Пономарев ("Воля народа"), Виталий Чепинога (БПП ). По данным сайта парламента, официально они пропустили голосования по неизвестным причинам, то есть не из-за болезни или командировки.

Кроме того, ни разу в июле не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко, а также Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении депутатских полномочий, и Надежда Савченко, содержащейся под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз. Среди - Вадим Рабинович (принял участие в 1,23% голосований), Андрей Белецкий (3,37%), Наталья Королевская (5,52%), Сергей Кивалов (5,83%), Дмитрий Добкин (7 , 36%), Роман Зварыч (7,67%).

Отмечается, что 52 нардепа пропустили более 90% голосований в июле. В июне не голосовали 79 депутатов, мае - 71.

"Всего за месяц было проведено 12 пленарных заседаний, на которых произошло 326 голосований. В результате было принято 14 постановлений, - среди них Постановление о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве и Обращение Рады к институтам Европейского Союза по углублению сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июне только 164 народных депутата из 423 посетили все 12 пленарных заседаний парламента.