Шабунина облили зеленкой на акции в Киеве

Нападавшие выбежали из-за спин участников митинга Ильи Кивы.

Возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры на улице Исаакяна в Киеве облили зеленкой главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки "Рошен".

Фото: facebook.com/antac.ua

Как сообщает УНИАН, инцидент произошел перед началом акции активистов ЦПК и "Автомайдана" с требованием отставки руководителя антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Лица, напавшие на Шабунина, выбежали из-за спин участников другой акции, которую привел Илья Кива. На лицо Кивы также попала зеленка, поскольку он на момент нападения находился возле Шабунина.

Фото: facebook.com/antac.ua

В фейсбуке ЦПК сообщается, что Шабунин поехал в больницу.