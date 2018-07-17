В аэропорту "Борисполь" задерживали главу областного отделения "Батькивщины", - Тимошенко

Лидер партии заявила о "политических репрессиях".

В аэропорту "Борисполь" задерживали главу областного отделения "Батькивщины", - Тимошенко
Фото: tymoshenko.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что сегодня ночью в международном аэропорту "Борисполь" силовики полчаса удерживали руководителя Киевской областной организации партии Константина Бондарева в зоне, которая предшествует таможенному и паспортному контролю.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

По словам Бондарева, у него отобрали телефон и паспорт. Узнав об этом, Тимошенко и депутаты фракции приехали в аэропорт и провели там ночь.

"Политические репрессии вернулись в Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту «Борисполь». На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля - за пределами Украины и за пределами правового поля", - написала Тимошенко в Фейсбуке.

Она также сообщила, что вызвала полицию, чтобы зафиксировать "факт кражи неизвестными лицами личных вещей Бондарева".

По словам Тимошенко, оформление соответствующего заявления продолжалось несколько часов и Бондарев смог пройти за справкой только под утро.

"На наших активистов по поручению президента началась охота. Повторяются те же действия, которые делал Янукович. Мы осознаем, что мы живем в неправовом государстве. Каждый, кто одет в военную форму, может по-бандитские схватить человека, если он не понравился, терроризировать, забрать личные вещи. И это делают силовые структуры, которые должны защищать украинский. Или это государство, за которое мы боролись!", - заявила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что партия не оставит этот факт без внимания.

"Мы проведем расследование и выясним, почему СБУ вместо того, чтобы заниматься диверсантами, сепаратистами, преследует политических оппонентов. Просто в стране становится страшно жить людям, далеким от политики, предпринимателям, политическим оппонентам власти и так дальше жить нельзя!"- подытожила Тимошенко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Суд арестовал на два месяца главу Перечинской РГА, сбившего двух женщинСуд арестовал на два месяца главу Перечинской РГА, сбившего двух женщин
Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грнЗамглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн
БПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандойБПП назвал слова Тимошенко о "плане Порошенко по срыву выборов" махровой кремлевской пропагандой
Тимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президентаТимошенко: Порошенко придумал способ не проводить выборы президента
Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать УкраинуПорошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Тимошенко призвала изменить КонституциюТимошенко призвала изменить Конституцию
В центре Киева неизвестные обворовали главу Офиса Совета Европы, - СМИВ центре Киева неизвестные обворовали главу Офиса Совета Европы, - СМИ
Главу Старосамборского района поймали на взяткеГлаву Старосамборского района поймали на взятке
Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале судаЭкс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта отправили под стражу в зале суда
Главу Госрезерва заподозрили в несогласованных командировкахГлаву Госрезерва заподозрили в несогласованных командировках
Последние новости
Подгружаем последние новости