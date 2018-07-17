В аэропорту "Борисполь" задерживали главу областного отделения "Батькивщины", - Тимошенко

Лидер партии заявила о "политических репрессиях".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что сегодня ночью в международном аэропорту "Борисполь" силовики полчаса удерживали руководителя Киевской областной организации партии Константина Бондарева в зоне, которая предшествует таможенному и паспортному контролю.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

По словам Бондарева, у него отобрали телефон и паспорт. Узнав об этом, Тимошенко и депутаты фракции приехали в аэропорт и провели там ночь.

"Политические репрессии вернулись в Украину! Всю ночь вместе с депутатами фракции провели в аэропорту «Борисполь». На взлетном поле сразу по прилету неизвестные захватили нашего руководителя Киевской областной партийной организации Константина Бондарева. Его заблокировали в микроавтобусе и изъяли личные вещи, телефон и паспорт гражданина Украины. Не представившись, пытались зачитать ему какой-то документ. Все это происходило еще до паспортного контроля - за пределами Украины и за пределами правового поля", - написала Тимошенко в Фейсбуке.

Она также сообщила, что вызвала полицию, чтобы зафиксировать "факт кражи неизвестными лицами личных вещей Бондарева".

По словам Тимошенко, оформление соответствующего заявления продолжалось несколько часов и Бондарев смог пройти за справкой только под утро.

"На наших активистов по поручению президента началась охота. Повторяются те же действия, которые делал Янукович. Мы осознаем, что мы живем в неправовом государстве. Каждый, кто одет в военную форму, может по-бандитские схватить человека, если он не понравился, терроризировать, забрать личные вещи. И это делают силовые структуры, которые должны защищать украинский. Или это государство, за которое мы боролись!", - заявила лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что партия не оставит этот факт без внимания.