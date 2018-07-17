Министр внутренних дел, вице-премьер Италии Маттео Сальвини хочет, чтобы Евросоюз до конца года отменил санкции против РоSSии.

Он заявил об этом в понедельник, 16 июля, во время визита в Москву, сообщает DW.

Сальвини отметил, что воспользуется всеми возможными средствами, чтобы убедить европейских партнеров снять санкции, введенные в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию РоSSии на Востоке Украины.

Он пригрозил, что Рим может ветировать решение о продлении санкций в конце года. «Вето — это крайняя мера, но я ничего не исключаю», — цитирует итальянского министра информагентство AFP.

По словам Сальвини, Италия «больше всего пострадала от санкций против РоSSии».

Сальвини, который является одним из лидеров правопопулистской партии «Лига Севера», добавил, что стремится создать возможности для сотрудничества итальянского и роSSийского малого и среднего бизнеса.

Глава итальянского МВД также назвал «абсолютно легитимной» идею возвращения РоSSии в состав «Большой восьмерки» (G8) — неформального клуба развитых демократий. В конце июня о возможности возвращения РоSSии в G8 при условии «компромиссов» с ее стороны заявлял также госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее в июне новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что итальянское правительство будет выступать за «пересмотр» экономических санкций в отношении РоSSии. Сальвини в Москве сообщил, что Конте поедет в РоSSию во второй половине октября, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.