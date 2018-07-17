Сотрудница комитета ВРУ заявила об угрозах Пашинского ее убить
Сотрудница комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Татьяна Блыстив пожаловалась на угрозы убийства со стороны руководителя комитета, нардепа Сергея Пашинского.
Как сообщили Украинской правде источники в ГПУ, по ее заявлению было открыто производство.
«Расследует СБУ», — уточнил собеседник в прокуратуре.
Генпрокурор Юрий Луценко во время брифинга в понедельник отметил, что «речь идет о достаточно серьезных обвинениях в отношении народного депутата».
«Руководитель следственного управления СБУ принял все материалы расследования и проведет все необходимые следственные действия… дело на контроле… Мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявительница, то это уже не просто эмоции», — рассказал Луценко.
Генпрокурор добавил, что до конца депутатских каникул правоохранители будут готовы дать ответ, есть ли основания для снятия неприкосновенности с Пашинского.
«Однако, мне кажется, что он в первую очередь является заинтересованной стороной в сотрудничестве со следствием», — подчеркнул глава ГПУ.
Сам Пашинский в комментарии УП заявил, что против Блыстив возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении властью. По словам нардепа, он получил неопровержимые доказательства правонарушений.
«Я пригласил ее к себе, чтобы она объяснила мне ситуацию. В ответ услышал кучу грязи. И я все-таки посоветовал ей написать заявление об увольнении», — рассказал Пашинский.
Обвинения против себя он считает «линией защиты» Блыстив и уверяет, что говорил с сотрудницей комитета сдержанно.
По его словам, если информация о деле против него подтвердится, он будет обращаться в ГПУ относительно лжесвидетельства.
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