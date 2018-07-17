Маккейн назвал саммит в Хельсинки "трагической ошибкой"
Сенатор обвинил Дональда Трампа в неспособности защищать свою страну.
Сенатор США Джон Маккейн назвал встречу президентов США и РоSSии в Хельсинки 16 июля "трагической ошибкой" и новым падением для Соединенных Штатов.
Он обвинил Дональда Трампа в неспособности защищать свою страну, сообщает Reuters.
"Президент Трамп не только не смог говорить правду о противнике, но и, выступая за Америку в мире, наш президент не смог защитить все то, что делает нас такими, какие мы есть, - республикой свободных людей, которая посвящает себя делу свободы в стране и за рубежом", - сказал Маккейн.
"Понятно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой", - добавил он.
Накануне встречи лидеров США и РоSSии Маккейн призвал Трампа быть "пожестче" с Путиным.
Как сообщалось, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, занимавший должность в 2013-2017 годах, обвинил Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой РФ. "Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина", - заявил Бреннан.
Напомним, президент РоSSии на встрече с Дональдом Трампом назвал войну с Украиной "внутренним кризисом" и предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей.
Также Путин заявил, что позиции США и РоSSии по Крыму не совпадают, но "для РоSSийской Федерации этот вопрос закрыт".
Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".
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17.07.2018 11:21