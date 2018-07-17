Фюрер РФ рассказал о позиции Трампа по Крыму

Президент США Дональд Трамп придерживается позиции о незаконности аннексии полуострова Крым роSSийской стороной, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом в Хельсинки в понедельник.

«Президента Трампа позиция по Крыму известна, он ее придерживается — он говорит о незаконности присоединения Крыма к РоSSийский Федерации. У нас другая точка зрения: мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций», — сказал В.Путин, отвечая на вопрос, что ему сказал президент США об официальном признании Крыма частью РФ .

«Для нас, для РоSSийской Федерации, этот вопрос закрыт. Все», — добавил глава роSSийского государства.