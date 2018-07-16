США помогут Украине в укреплении обороноспособности на $100 млн, - Полторак

США окажут помощь Украине в ближайшее время.

США помогут Украине в укреплении обороноспособности на $100 млн, - Полторак
Фото: Влад Мусиенко

Соединенные Штаты в ближайшее время окажут Украине помощь в укреплении обороноспособности на 100 млн долларов.

Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в понедельник вечером в эфире телеканала IСTV, говоря о саммите НАТО.

"Министр обороны США после принятия (в Украине - ред.) закона о нацбезопасности, после анализа реформирования Вооруженных сил подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии - для поставок вооружения, техники и оснащения на $100 млн", - цитирует Полторака Интерфакс-Украина.

По словам министра, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия от совещательной - к конкретной помощи.

"Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады - мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады ЛитПолитУкрБриг", - рассказал Полторак.

Напомним, в конце декабря 2017 года Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета на 2018 год, который предусматривает выделение Украине 350 млн долларов.


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