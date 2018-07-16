Врачи в роSSийском СИЗО пытаются убить политзаключенного Куку - КрымЅОЅ

Врачи в ростовском СИЗО фактически пытаются убить незаконно заключенного крымского правозащитника Эмира-Усеина Куку, заявляя, что инъекции глюкозы будут означать прекращение голодовки.

Об этом в понедельник, 16 июля, во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре заявила координатор ОО «КрымSOS» Тамила Ташева, сообщает корреспондент Укринформа.

«РоSSийские врачи фактически пытаются его убить, ведь один говорит, что глюкоза необходима, а другой заявляет о совсем других вещах. (…) Когда Куку перевели в межрегиональную больницу для заключенных, где провели обследование и взяли у него анализы, результаты ЭКГ показали ухудшение состояния сердца. Эмир-Усеин также сообщил, что перед сдачей анализов сердце болело, поэтому медики посоветовали ему принимать витамины, глюкозу и делать другие процедуры. Однако врач в СИЗО заявил политзаключенному, что выполнение этих действий будет означать прекращение голодовки», — сказала Ташева.

В то же время, пресс-секретарь международной неправительственной организации «Amnesty International» Мария Гурьева объяснила, что на самом деле прием глюкозы не означает прекращение голодовки: «Олег Сенцов, например, принимает ее, и это все равно считается мощным заявлением. Поэтому сейчас мы планируем написать письмо Эмир-Усеину, чтобы донести до него правду».

Ташева также зачитала отрывки из письма Куку, которое он отправил своему адвокату на прошлой неделе.

В письме политзаключенный рассказал, что в течение первых восьми дней голодовки он терял по 0,9 кг веса в сутки. Затем темпы снизились до 0,6 кг в сутки.

После того, как состояние Куку в очередной раз ухудшилось, его вновь направили на обследование к врачам. Тогда медики заподозрили опущение внутренних органов вследствие исчерпания жировой ткани и заявили о необходимости госпитализации.

Однако повторное обследование в начале июля внезапно показало «чудесное исцеление» и состояние, лучше, чем у здорового не голодающего человека.

По словам координатора ОО «КрымSOS» видно, что на Куку давят, пытаются повлиять на его психологическое состояние. «Слава Богу, пока он держится хорошо, но мы должны следить за состоянием его здоровья и максимально распространять информацию о нем, чтобы помочь», — отметила Ташева.

Как сообщалось, крымский политзаключенный Эмир-Усеин Куку голодает с 26 июня в знак солидарности с другими политзаключенными: Олегом Сенцов, Владимиром Балухом, Александром Шумковым, Александром Кольченко, Станиславом Клыхом.

Куку и другие обвиняемые в причастности к исламской организации «Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Муслим Алиев, Инвер Бекиров и Вадим Сирук были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте по обвинению в причастности к терроризму.


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