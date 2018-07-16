В Вашингтоне задержана россиянка по подозрению в шпионаже

Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику".Отмечается, что россиянка была задержана 15 июля. Она обвиняется в работе на роSSийского чиновника, который находится под санкциями США.
"С 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного чиновника в роSSийском правительстве, который раньше был депутатом парламента и затем стал высокопоставленным представителем в Центральном банке РоSSии. Данный человек находится под санкциями министерства финансов США", - говорится в заявлении.
Имени чиновника ведомство не приводит, отмечая только, что в апреле 2018 года он попал под санкции США. В РоSSии Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации "Право на оружие".
По данному обвинению Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы. Суд по ее делу состоится 18 июля.
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