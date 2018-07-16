В Вашингтоне задержана россиянка по подозрению в шпионаже

Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы.

В Вашингтоне задержана гражданка РоSSии Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу РоSSии, сообщает ABC News.

MORE: Maria Butina, Russian gun rights activist who has cultivated ties to the National Rifle Association, was arrested and charged with conspiracy. https://t.co/TfmL1sPh5q

— ABC News (@ABC) 16 июля 2018 г.

Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала "проникнуть в организации, влияющие на американскую политику".Отмечается, что россиянка была задержана 15 июля. Она обвиняется в работе на роSSийского чиновника, который находится под санкциями США.

"С 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению высокопоставленного чиновника в роSSийском правительстве, который раньше был депутатом парламента и затем стал высокопоставленным представителем в Центральном банке РоSSии. Данный человек находится под санкциями министерства финансов США", - говорится в заявлении.

Имени чиновника ведомство не приводит, отмечая только, что в апреле 2018 года он попал под санкции США. В РоSSии Мария Бутина была известна как помощница сенатора Александра Торшина, а также как член правления общественной организации "Право на оружие".

По данному обвинению Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы. Суд по ее делу состоится 18 июля.


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