Экс-глава ЦРУ обвинил Трампа в предательстве

"Комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина".

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в предательстве из-за пресс-конференции по итогом переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в твиттере .

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и проступков". Это не что иное как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, вы где?", - написал Бреннан.

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you??? — John O. Brennan (@JohnBrennan) 16 июля 2018 г.

Как сообщалось, встреча лидеров США и РоSSии в Хельсинки продолжалась более двух часов - на полчаса дольше, чем планировалось. Трамп назвал встречу с Путиным "хорошим началом".

Президент РоSSии на встрече с Дональдом Трампом назвал войну с Украиной "внутренним кризисом" и предложил США давить на Киев для выполнения Минских договоренностей.