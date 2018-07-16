РФ задержала для досмотра 148 судов в Азовском море, - Лавренюк

Все данные о задержаниях передаются в Министерство иностранных дел.

?РФ задержала для досмотра 148 судов в Азовском море, - Лавренюк
Мариупольский порт

Число задержанных Россией в Азовском море судов для досмотра составляет 148 единиц.

Об этом заявил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

"Каждый день Администрация морских портов Украины фиксирует задержание спецслужбами РоSSийской Федерации судов для досмотра, которые направляются из/в порты Мариуполя и Бердянска", - заявил он, отметив, что с каждым днем количество задержанных для досмотра судов растет.

Замминистра также сообщил, что все данные передаются в Министерство иностранных дел.

"Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия РоSSийской Федерации", - добавил Лавренюк.

Отмечается также, что по результатам совещания участники выработали план действий и приняли ряд совместных решений.Напомним, с 30 апреля представители РФ ежедневно останавливают для досмотра и идентификации невоенные суда, следующие в Мариупольский морпорт.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян убежден, что РФ поводит умышленную политику, которая направлена на то, чтобы заблокировать вход в Азовское море и фактически разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя.


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