Фюрер РФ пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину

"Более того - мы готовы продлить транзитный контракт", - заявил президент РФ.

Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину в случае строительства "Северного потока-2".

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Я заверил господина Трампа в сохранении транзита газа через Украину. Более того - мы готовы продлить транзитный контракт, в случае урегулирования спора между хозяйственными субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита роSSийского газа.

В мае Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2". Тогда он говорил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".