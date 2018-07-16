Фюрер РФ пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину
"Более того - мы готовы продлить транзитный контракт", - заявил президент РФ.
Президент РоSSийской Федерации Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину в случае строительства "Северного потока-2".
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Я заверил господина Трампа в сохранении транзита газа через Украину. Более того - мы готовы продлить транзитный контракт, в случае урегулирования спора между хозяйственными субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - сказал Путин.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год от транзита роSSийского газа.
В мае Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель сказал, что РоSSия не планирует прекращать транзит газа через Украину после того, как будет введен в эксплуатацию "Северный поток-2". Тогда он говорил, что поставки будут продолжены, если они будут "экономически обоснованы для участников экономической деятельности".
В июне стало известно, что США готовят санкции против участников строительства "Северного потока-2".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.07.2018 18:58
16.07.2018 18:58