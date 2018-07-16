Луценко заявил о достаточном количестве доказательств против и.о. главы ГФС Продана

Следствие продолжается.

Луценко заявил о достаточном количестве доказательств против и.о. главы ГФС Продана
Мирослав Продан
Фото: facebook/Мирослав Продан

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о достаточной доказательной базе правонарушений Мирослава Продана на должности и.о. главы Государственной фискальной службы.

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о вероятных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его прежней должностью на Винницкой таможне, а связаны с его нынешней деятельностью", - сказал Луценко.

Он также отметил, что сейчас следствие по этому делу продолжается.

"Имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть убежденным в наличии грубых правонарушений у господина Продана на должности исполняющего обязанности главы ГФС", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, Продан выполняет обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении Романа Насирова начали расследование, завершившееся в конечном итоге отставкой.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока он находится в должности главы правительства, Продан будет руководителем фискальной службы.


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