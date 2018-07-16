Трамп: отношения с Россией хуже некуда из-за глупости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией ухудшились из-за политики Соединенных Штатов.

Об этом он написал в Twitter.

«Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за многолетнего американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм», — написал Трамп.

Также Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.