Трамп: отношения с Россией хуже некуда из-за глупости США
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения с Россией ухудшились из-за политики Соединенных Штатов.
Об этом он написал в
«Наши отношения с Россией никогда не были хуже, чем сейчас из-за многолетнего американского безрассудства и глупости, а теперь еще и охоты на ведьм», — написал Трамп.
Также Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму, обвинив его в бездействии после предупреждения ФБР о возможном вмешательстве в выборы.
Напомним, 16 июля президент США Дональд Трамп встречается в Хельсинки со своим роSSийским коллегой Владимиром Путиным.
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