Лапин заявил о провале расследования НАБУ по "Роттердам+"

"Не принесло никаких результатов, кроме дополнительных рисков для иностранных инвесторов".

Лапин заявил о провале расследования НАБУ по "Роттердам+"
Игорь Лапин
Фото: facebook/Игорь Лапин

Формульное ценообразование на энергетический уголь повышает интерес иностранных инвесторов к приватизационному конкурсу госпакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

Об этом член парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, первый заместитель председателя специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации Игорь Лапин заявил в парламентской газете "Голос Украины".

"Возникает вопрос, кто из иностранных инвесторов готов приобрести "Центрэнерго", ведь именно на иностранного инвестора нужно ориентироваться в приватизационном процессе государственного предприятия. Практический опыт доказал, что отечественные инвесторы оказываются не готовыми конкурировать с опытными иностранными компаниями на открытых конкурсных аукционах. Зато приватизация энергоактивов осуществляется через механизм банкротства и/или рейдерских захватов. В контексте этого, хочу отметить, что помимо многих фактов "отпугивающим" фактором покупки энергетической компании есть и спекуляции вокруг формулы "Роттердам+", особенно в связи с расследованием НАБУ. Это расследование не принесло никаких результатов, кроме дополнительных рисков для иностранных инвесторов. Прозрачное ценообразование, при помощи формулы, позволяющей крупным компаниям, заинтересованным в покупке украинских энергетических активов, прогнозировать свою прибыль и разрабатывать бизнес-стратегии. Иностранный покупатель не будет вкладывать деньги, не понимая, какую прибыль получит", - считает народный депутат .

Лапин также раскритиковал очередной иск группы народных депутатов в Окружной административный суд Киева с требованием отменить тарифы, утвержденные на основании формулы.

"Кроме того, группа народных депутатов Украины обратилась в Окружной административный суд Киева с иском относительно решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины, о повышении цены на электроэнергию на основании формулы "Роттердам+". Возникают большие сомнения относительно удовлетворения иска судом, ведь это не первый такой иск", - указывает он.

Как известно, Министерство экономического развития и торговли Украины планирует начать большую приватизацию государственных предприятий по продаже "Центрэнерго". Об этом заявил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов. "Центрэнерго" может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты ", - сказал Нефедов.

Руководитель офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив отметила, что техническая подготовка предприятия к приватизации практически завершена.

Напомним, 10 мая 2018 года Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины.

Источник: РБК-Украина


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