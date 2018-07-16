Военнослужащий застрелился из автомата в Константиновке

По информации полиции, к такому шагу парня подтолкнули проблемы в семье.

В Константиновке Донецкой области военнослужащий Операции объединенных сил покончил жизнь самоубийством, предположительно, из-за проблем в семье.

Об этом сообщил первый замначальника Константиновского отделения полиции Артем Кузнецов, передает "Знамя индустрии".

Трагедия произошла 9 июля. Погибшему было 20 лет.

По словам Кузнецова, самоубийство произошло на территории воинской части, где служил боец.

"К такому отчаянному шагу парня, как сообщили в полиции, подтолкнули проблемы в семье. Себе в рот из автомата Калашникова парень выстрелил после телефонного разговора с членами семьи", - пишет издание.

Напомним, в феврале главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "в среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек, которые совершают самоубийства". Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский в ответ заявил, что "информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих не является правдой".

В ответ Матиос опубликовал данные Единого реестра досудебных расследований, согласно которым в январе-феврале в Украине произошло 16 случаев суицида среди военных.