"Новичок" был во флаконе от духов - брат пострадавшего в Эймсбери

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое людей неподалеку от английского города Солсбери, находилось во флаконе от духов, рассказал брат одного из пострадавших.

Как рассказал в интервью BBC Мэтью Роули, его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице, передает Укринформ .

Мэтью Роли также сказал, что весьма обеспокоен состоянием здоровья своего брата, с которым он поговорил по телефону.

По его словам, тот был совсем не похож на того Чарли, которого он знал, хотя он уже окреп достаточно, чтобы кушать обычную пищу.

Корреспондент BBC Данни Шоу говорит, что информация о флаконе может помочь следствию определить, откуда в Солсбери появился «Новичок» и кто именно его применил.

«Откуда взялся флакон, где он был куплен, редкий ли это флакон, был ли он куплен в определенном магазине в какое-то конкретное время, — следствие интересуют ответы на все эти вопросы», — сообщает корреспондент.

Если ответы будут получены, то это может помочь следствию установить, кто именно несет ответственность и за нападение на Скрипалей и за отравление в Эймсбери.

Лондонская полиция, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать слова Мэтью Роули.

Ранее полиция сообщала, что «Новичок» был обнаружен в «небольшом флаконе» в квартире Чарльза Роули.

Как сообщалось, Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» 30 июня.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье «убийство».

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью «Новичка».

В пятницу полиция еще раз призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать незнакомых предметов, даже если они выглядят как косметика.

14 июля стало известно, что эксперты Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) посетят на будущей неделе Великобританию, чтобы подтвердить тип ядовитого вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери в конце июня пострадали два человека.