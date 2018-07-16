Помещение для Антикоррупционного суда выделят до 16 августа

Охрану суда и судей будет обеспечивать Нацполиция и Нацгвардия.

Помещение для Антикоррупционного суда выделят до 16 августа
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли, Фонду государственного имущества и Киевской госгорадминистрации выделить помещение для Высшего антикоррупционного суда в течение месяца, то есть до 16 августа.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Даю вам один месяц на определение помещения. Также даю поручение Министерству иностранных дел начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов. Задача - обеспечить все до момента, когда суд начнет работу", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что после принятия закона о создании ВАКС правительство одобрило План организации подготовки необходимых нормативных актов. Ответственными за их обработку были определены Министерство юстиции, Министерство финансов, Минэкономразвития и торговли, Министерство внутренних дел, Министерство социальной политики и Фонд госимущества.

"Законы приняты. Нужно принять все решения для запуска работы Антикоррупционного суда. Начинаются процедуры набора судей, размещения. И есть вещи, которые мы должны сделать для обеспечения потребностей - помещение, финансирование, охрана", - сказал премьер.

Он также отметил, что, среди прочего, необходимо обеспечить охрану помещений ВАКС, личную охрану судей, их домов и личной безопасности членов их семей, а также их имущества. По словам премьера, эту работу будут выполнять подразделения Национальной полиции и Нацгвардии.

Министерство финансов должно внести в проект госбюджета на следующие годы расходы, необходимые для обеспечения деятельности ВАКС. Средства на финансирование этого года обеспечены, ведь были заранее внесены в государственную смету.

Напомним, создание ВАКС - одно из основных требований западных кредиторов. Но оно длительное время блокировалось, представители власти предлагали вместо отдельного суда создать палату в существующей системе. Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре президент внес законопроект в Раду. 7 июня 2018 года Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, 14 июня он вступил в силу. Суд должен начать работу после назначения не менее 35 судей.

12 июля Рада постановила передать все подследственные дела ВАКСу после начала его работы и таким образом отменила скандальную поправку об апелляции, вызвавшую многочисленные разногласия.


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