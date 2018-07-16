Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе очень напряжена, - Порошенко
Президент Украины не исключает, что РоSSия готовит атаку на Мариуполь.
Президент Петр Порошенко констатировал, что после аннексии Крыма Россией военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе очень напряжена.
Об этом он заявил во время рабочей поездки в Одессу, где проинспектировал ход международных учений "Си Бриз-2018".
"Военно-стратегическая обстановка в Черноморском регионе сейчас, к сожалению, очень напряженная. После незаконной аннексии Крыма РоSSийской Федерацией - страной-агрессором, что было четко определено в итоговых документах саммита НАТО, в котором Украина также принимала участие", - сказал президент.
"После незаконной аннексии Крыма мы видим резкий рост эскалации напряжения. РоSSия на незаконно оккупированной территории резко увеличила свои военное группировки. Впервые там размещена ударная авиация, новейшие ракетные и зенитные комплексы. Мы видим состав Черноморского флота РФ, который незаконно находится в аннексированном украинском Севастополе, усиленный подводными лодками и новыми военными кораблями, вооруженный дальнобойными ракетами морского базирования", - добавил Порошенко, отметив, что также значительно усилена корабельная группировка страны-агрессора и в Азовском море.
Президент напомнил, что РоSSия начала незаконно останавливать и досматривать суда, следующие в украинские порты на Азовском море, - как украинские, так и иностранные.
"Это делается для того, чтобы заблокировать Украину в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено - сделать военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - сказал Порошенко.
Президент подчеркнул необходимость усиления боеготовности украинских ВМС, а также их взаимодействия с партнерами из стран НАТО и союзниками по безопасности в Черноморском регионе.
Напомним, 9 июля в Одессе стартовали ежегодные украинско-американские учения "Си Бриз-2018", которые проходят в Одесской и Николаевской областях, а также на полигонах северо-западной части Черного моря. Тема нынешних учений - "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе".
Учения серии"Си Бриз" проводятся ежегодно, с 1997 года, с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран. В 2016 году один из этапов "Си Бриз" впервые прошел на Дунае.
После начала учений в этом году МИД РоSSии заявил, что рассматривает учения как "попытку спровоцировать напряженность" на юго-востоке Украины и на Черном море.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов обсудил с послом Великобритании Джудит Гоф обострение ситуации в Азовском море в связи с наращиванием там военного присутствия РФ. В этом контексте Турчинов выразил убеждение, что украинские Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации. Также Турчинов выразил надежду, что на следующей неделе парламент примет законопроект "О национальной безопасности".
Позже Порошенко обсудил угрозы, создаваемые РФ в Черном и Азовском морях, на саммите "Украина-ЕС".
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