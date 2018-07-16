Украина выдала Турции еще одного соратника Гюлена

Его обвиняют в "манипулировании общественным мнением" посредством соцсетей.

Украина выдала Турции еще одного соратника Гюлена
Фото: aa.com.tr

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (M?T) в воскресенье, 15 июля, доставили из Украины еще одного сторонника проповедника Фетхуллы Гюлена, который находится в оппозиции к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и обвиняется в попытке переворота в 2016 году.

Как сообщает турецкое агентство "Анадолу", доставленный из Украины Юсуф Инан создал большое число интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых "пытался манипулировать общественным мнением в Турции".

Турецкие власти утверждают, что Инан распространял дезинформацию о турецких политиках, пытаясь опорочить их в глазах общественности.

Напомним, что 12 июля из Украины в Турцию доставили еще одного гюлениста по имени Салих Зеки Игит. Его обвиняют в "сборе дани" от имени Гюлена в турецкой провинции Мерсин.

Группа военнослужащих Вооруженных сил Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла неудачную попытку вооруженного захвата власти в стране. В результате столкновений погибли 250 человек.

В связи с попыткой переворота были начаты разбирательства в отношении 100 тысяч лиц. По состоянию на середину июля, к разным срокам тюрьмы приговорен 2381 человек, в том числе 1624 путчиста получили пожизненные сроки, остальные приговорены к тюремному заключению на срок от 1,2 до 20 лет.


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