Суд арестовал на два месяца главу Перечинской РГА, сбившего двух женщин

Виктор Олефир взят под стражу до 11 сентября без права внесения залога.

Ужгородский межрайонный суд арестовал главу Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего гибель двух женщин.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, до 11 сентября", - сказала она.

Избранная мера пресечения не предусматривает возможности внести залог.

Как сообщает издание "Мукачево.нет", на судебном заседании Олефир просил взять его под ночной домашний арест. Он заявил, что осознает тяжесть своего поступка и просит прощения у родственников погибших женщин.

Напомним, вечером в пятницу, 13 июля, Виктор Олефир совершил наезд на двух женщин, одна из которых погибла на месте, вторая от полученных травм скончалась в больнице два дня спустя. Полиция установила, что Олефир во время ДТП был пьян, боле того - за час до смертельной аварии он совершил столкновение с другим авто, но полиция его не задержала.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что чиновник будет наказан по всей строгости закона и сообщил, что Олефир написал заявление об отставке с должности главы РГА.