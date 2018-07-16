Суд арестовал на два месяца главу Перечинской РГА, сбившего двух женщин

Виктор Олефир взят под стражу до 11 сентября без права внесения залога.

Суд арестовал на два месяца главу Перечинской РГА, сбившего двух женщин
Фото: mukachevo.net

Ужгородский межрайонный суд арестовал главу Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, который подозревается в совершении ДТП, повлекшего гибель двух женщин.

Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, до 11 сентября", - сказала она.

Избранная мера пресечения не предусматривает возможности внести залог.

Как сообщает издание "Мукачево.нет", на судебном заседании Олефир просил взять его под ночной домашний арест. Он заявил, что осознает тяжесть своего поступка и просит прощения у родственников погибших женщин.

Напомним, вечером в пятницу, 13 июля, Виктор Олефир совершил наезд на двух женщин, одна из которых погибла на месте, вторая от полученных травм скончалась в больнице два дня спустя. Полиция установила, что Олефир во время ДТП был пьян, боле того - за час до смертельной аварии он совершил столкновение с другим авто, но полиция его не задержала.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что чиновник будет наказан по всей строгости закона и сообщил, что Олефир написал заявление об отставке с должности главы РГА.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Глава партии УКРОП в Гостомеле ударил женщину из-за замечания взять питбуля на поводокГлава партии УКРОП в Гостомеле ударил женщину из-за замечания взять питбуля на поводок
Омелян: РФ пытается разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и МариуполяОмелян: РФ пытается разрушить экономику двух морских портов - Бердянска и Мариуполя
Херсонский суд продлил арест Вышинского на два месяцаХерсонский суд продлил арест Вышинского на два месяца
Женщина пыталась перенести на оккупированную территорию 48 ящиков товаров пищевой промышленностиЖенщина пыталась перенести на оккупированную территорию 48 ящиков товаров пищевой промышленности
Замглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грнЗамглаву "Укртрансбезопасности" в Николаевской области задержали на взятке в 40 тыс. грн
Запрет ГПУ на строительство музея Революции Достоинства продлится 2-3 месяца, - ГорбатюкЗапрет ГПУ на строительство музея Революции Достоинства продлится 2-3 месяца, - Горбатюк
Порошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать УкраинуПорошенко в Белграде призвал главу Сербской православной церкви поддержать Украину
Суд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видеоСуд по делу экс-беркутовцев согласился на экспертизу двух видео
Полторак назначил двух заместителей командующего ВМСУПолторак назначил двух заместителей командующего ВМСУ
Голливудскую звезду арестовали за протесты против ТрампаГолливудскую звезду арестовали за протесты против Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости