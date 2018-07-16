Турчинов назвал разработку ракетного оружия приоритетом украинского ОПК

"Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать ПВО нашей страны".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что разработка новых образцов ракетного оружия на сегодня является одним из основных приоритетов украинской оборонной промышленности.

Об этом он сказал во время посещения жулянского машиностроительного завода "ВИЗАР" в Вишневом.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины ", - цитирует Турчинова пресс-служба Совета.

Напомним, что на конец 2018 года в Украине запланированы масштабные испытания новых крылатых ракет. Первый тестовый запуск этой ракеты, способной точно поражать наземные и морские цели, состоялись 30 января 2018 года. Новое оружие - полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.

В апреле 2018 года начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".