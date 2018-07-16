Турчинов назвал разработку ракетного оружия приоритетом украинского ОПК

"Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать ПВО нашей страны".

Турчинов назвал разработку ракетного оружия приоритетом украинского ОПК
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что разработка новых образцов ракетного оружия на сегодня является одним из основных приоритетов украинской оборонной промышленности.

Об этом он сказал во время посещения жулянского машиностроительного завода "ВИЗАР" в Вишневом.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым сегодня работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины ", - цитирует Турчинова пресс-служба Совета.

Напомним, что на конец 2018 года в Украине запланированы масштабные испытания новых крылатых ракет. Первый тестовый запуск этой ракеты, способной точно поражать наземные и морские цели, состоялись 30 января 2018 года. Новое оружие - полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.

В апреле 2018 года начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Португальський город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народаПортугальський город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народа
Трамп назвал действия Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой»Трамп назвал действия Меркель в отношении РоSSии «полной катастрофой»
Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режимаСуд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима
МИД фюрера РФ назвал учения "Си-Бриз-2018" в Черном море "попыткой спровоцировать напряженность"МИД фюрера РФ назвал учения "Си-Бриз-2018" в Черном море "попыткой спровоцировать напряженность"
Причиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий факторПричиной разрыва миномета на Ровенском полигоне назвали человеческий фактор
Член синода Вселенского патриархата назвал украинскую церковь матерью московскойЧлен синода Вселенского патриархата назвал украинскую церковь матерью московской
Украинского консула пустили в СИЗО к СущенкоУкраинского консула пустили в СИЗО к Сущенко
ЕС прямо назвал войну в Украине агрессией и нападением армии РФЕС прямо назвал войну в Украине агрессией и нападением армии РФ
Меркель назвала аннексию Крыма и войну на Донбассе основаниями для увеличения Германией расходов на оборону
Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духаПорошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа
Последние новости
Подгружаем последние новости