Ирпенский горсуд получит выговор за туалет на улице

Заключенных и осужденных подолгу держат в автозаке и не дают отдельного помещения для общения с адвокатами.

В Ирпенском городском суде Киевской области выявлены случаи жестокого обращения с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Сотрудник секретариата Уполномоченного обнаружил признаки нарушения прав человека: в суде отсутствуют помещения для конвоя и содержания подсудимых или осужденных. Подсудимые и осужденные длительное время до судебного заседания находятся в залах судебных заседаний или в автозаках по несколько человек в ограниченном пространстве площадью 9 м. кв.

В помещении суда не оборудованы отдельные помещения для конфиденциального общения подсудимых со своими адвокатами и для ознакомления с материалами дела.

В суде есть только туалет общего пользования, который находится во дворе в антисанитарном состоянии. Места для мытья рук и для питья воды отсутствуют.

Также нарушением является то, что маршруты конвоирования подсудимых или осужденных в помещение суда не изолированы от посторонних лиц.

За устранением нарушений проследит Государственная судебная администрация Украины.

Напомним, на прошлой неделе офис омбудсмена опубликовал отчет о жестоком обращении с заключенными колонии №6 г. Кропивницкого.