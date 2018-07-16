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Минобороны проведет дополнительную экспертизу "Молота" Остатки взорвавшегося миномета переданы в лабораторию КПИ. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii Министр обороны Степан Полторак поручил провести дополнительную экспертизу металла миномета "Молот", который взорвался на полигоне в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Министр поручил провести дополнительную экспертизу на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". В настоящее время образцы переданы в лабораторию. Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета. Напомним, ранее замминистра обороны Игорь Павловский заявил, что следственный эксперимент подтвердил, что причиной взрыва миномета на Ровеенском полигоне 6 июля стала двойная зарядка оружия. В то же время эксперты не считают это единственно возможной причиной.

LB.ua

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