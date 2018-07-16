В Ирпенском горсуде выявлены случаи жестокого обращения с людьми

Заключенных и осужденных подолгу держат в автозаке и не дают отдельного помещения для общения с адвокатами.

В Ирпенском городском суде Киевской области выявлены случаи жестокого обращения с заключенными. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.Сотрудник секретариата Уполномоченного посетил суд с мониторинговым визитом и обнаружил признаки нарушения прав человека. В частности, в суде отсутствуют помещения для конвоя и содержания подсудимых или осужденных. Подсудимые и осужденные длительное время до судебного заседания находятся в залах судебных заседаний или в специальных автомобилях (автозаках) по несколько человек в ограниченном пространстве площадью 9 м. кв.

В помещении суда не оборудованы отдельные помещения для конфиденциального общения подсудимых со своими адвокатами и для ознакомления с материалами дела.

В суде есть только туалет общего пользования, который находится во дворе в антисанитарном состоянии. Места для мытья рук и для питья воды отсутствуют.

Также нарушением является то, что маршруты конвоирования подсудимых или осужденных в помещение суда не изолированы от посторонних лиц.

По результатам мониторингового визита в Государственной судебной администрации Украины будет направлен отчет с рекомендациями по устранению выявленных нарушений.

Напомним, на прошлой неделе офис омбудсмена опубликовал отчет о жестоком обращении с заключенными колонии №6 г. Кропивницкого.