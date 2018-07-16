Денисова призвала обменять экипаж "Норда" на рыбаков с судна "ЯМК-0041"

Пятерых украинцев с "ЯМК-0041" два месяца принудительно удерживают в Крыму.

?Денисова призвала обменять экипаж "Норда" на рыбаков с судна "ЯМК-0041"
Фото: facebook/Людмила Денісова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила президенту Петру Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" (задержано украинскими пограничниками 25 марта) на членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041" (задержано роSSийскими пограничниками 4 мая).

В своем обращении к президенту Денисова сообщила, что на прошлой неделе к ней обратились семьи членов экипажа рыболовецкого судна "ЯМК-0041". Семьи задержанных рыбаков попросили помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

На судне "ЯМК-0041" находились пять граждан Украины. Их уже два месяца принудительно удерживают на территории аннексированного Россией Крыма.

"Капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым через изъятие паспортов гражданина Украины для выезда за границу. При этом, в соответствии с имеющимися у меня сведениями, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - заявила Денисова.

Напомним, что Украина также предлагает РоSSии забрать 36 граждан РФ в обмен на украинских политзаключенных.


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