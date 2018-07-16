Минздрав внес изменения в порядок выбора врача

Декларации, подписанные раньше, остаются в силе.

Минздрав внес изменения в порядок выбора врача
Фото: Макс Требухов

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в Порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, вступившие в силу 3 июля 2018. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в Фейсбуке.

Главное нововведение - теперь для подписания декларации не нужны копии документов. Врач или регистратор больше не обязаны создавать и хранить копии документов, которые предоставляет пациент. Пациент при подписании декларации должен показать только один из документов, удостоверяющих личность, и документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Хранить теперь необходимо только один экземпляр декларации, подписанный пациентом. Второй экземпляр, как и раньше, остается у пациента.

Также в случае ,если человек в силу своих религиозных убеждений отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет об этом отметку в паспорте, этот документ не предоставляется при заключении декларации и этот пункт в декларации не заполняется. Для идентификации личности в таком случае используют номер документа, удостоверяющего личность.

Декларации о выборе врача, которые были подписаны до вступления в силу изменений, действительны и не аннулируются.

Напомним, кампания по выбору семейных врачей и подписания деклараций началась в апреле этого года. С июля государство начало распределять бюджетные средства с учетом подписанных деклараций, Госказначейство уже перевело на счета больниц 244 млн гривен.


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