Работников аппарата ВСУ снова не пустили в суд
Составляют акты.
Около 40 работников аппарата Верховного Суда Украины не пустили в здание суда. Об этом LB.ua сообщило несколько работников.
Они составляют акты о недопуске их на рабочие места. Некоторые из них планируют взять отпуск. Остальные - будут приходить под здание суда и составлять соответствующие акты о недопуске ежедневно.
Напомним, 11 июля работников аппарата Верховного Суда Украины, которые не согласны подписывать приказы об увольнении в связи с ликвидацией, не пустили на рабочие места.
По словам заместителя руководителя аппарата Валентина Сердюка, работники аппарата были предупреждены об увольнении еще в декабре прошлого года.
И.о. главы ВСУ Василий Гуменюк обратился по этому поводу к Президенту, главе Верховной Рады, руководителю Высшего совета правосудия и главе Конституционного Суда.
Новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Предыдущий состав Верховного Суда считает ликвидацию суда неконституционным.
21 июня 2018 года на сайте Минюста были обнародованы сообщения о решении относительно прекращения Верховного Суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. В связи с этим, судьи ВСУ обратились в Генпрокуратуру.
В свою очередь, Высшая квалифкомиссия судей рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного Суда в апелляционные суды Киева и Киевской области.
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