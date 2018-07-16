Работников аппарата ВСУ снова не пустили в суд

Составляют акты.

Работников аппарата ВСУ снова не пустили в суд
Фото: Галина Канигіна

Около 40 работников аппарата Верховного Суда Украины не пустили в здание суда. Об этом LB.ua сообщило несколько работников.

Они составляют акты о недопуске их на рабочие места. Некоторые из них планируют взять отпуск. Остальные - будут приходить под здание суда и составлять соответствующие акты о недопуске ежедневно.

Напомним, 11 июля работников аппарата Верховного Суда Украины, которые не согласны подписывать приказы об увольнении в связи с ликвидацией, не пустили на рабочие места.

По словам заместителя руководителя аппарата Валентина Сердюка, работники аппарата были предупреждены об увольнении еще в декабре прошлого года.

И.о. главы ВСУ Василий Гуменюк обратился по этому поводу к Президенту, главе Верховной Рады, руководителю Высшего совета правосудия и главе Конституционного Суда.

Новый Верховный Суд заработал 15 декабря 2017 года. Предыдущий состав Верховного Суда считает ликвидацию суда неконституционным.

21 июня 2018 года на сайте Минюста были обнародованы сообщения о решении относительно прекращения Верховного Суда Украины как юридического лица в результате ликвидации. В связи с этим, судьи ВСУ обратились в Генпрокуратуру.

В свою очередь, Высшая квалифкомиссия судей рекомендовала перевод в другие суды 12 судей из состава "старого" Верховного Суда в апелляционные суды Киева и Киевской области.


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