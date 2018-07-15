В Германии считают Трампа опаснее фюрера РФ

Трамп

В преддверии встречи президентов РоSSии и США участники опроса Yougov дали оценки обоим лидерам. Большинство респондентов считают Путина более компетентным, чем Трамп. Почти две трети (64 процентов) немцев полагают, что президент США Дональд Трамп представляет для всеобщего мира большую опасность, чем президент РоSSии Владимир Путин.

Об этом сообщает в воскресенье, 15 июля, информагентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведенного по его заказу социологическим институтом Yougov, пишет Deutsch Welle. В том, что миру угрожает, напротив, скорее Путин, нежели Трамп, уверены только 16 процентов респондентов.

Согласно опросу, больше трети немцев (36 процентов) считают роSSийского президента более приятным человеком, чем Трамп. Только 6 процентов респондентов придерживаются противоположного мнения. В то же время еще большая доля опрошенных (58 процентов) вообще не захотели отвечать на этот вопрос. Мнение о том, что Путин могущественнее главы Белого дома, высказали 43 процента респондентов, при этом четверть опрошенных убеждены в обратном. При этом авторы опроса подчеркивают, что ответы, полученные от сторонников разных парламентских партий Германии, различаются лишь несущественно.

Президенты США и РоSSии проведут двусторонние переговоры в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что темами обсуждения на роSSийско-американском саммите станут предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, а также ситуации в Сирии и Украине. Ранее Путин и Трамп встречались дважды — на полях саммите «большой двадцатки» в Гамбурге и саммита АТЭС во Вьетнаме в 2017 году.


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