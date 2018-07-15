Журналисты сняли неловкий момент между королевой Елизаветой II и Трампом

Президент США неожиданно остановился во время обхода королевской стражи.

Президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в пригородах Лондона. Видеорепортажи об этом событии размещены на сервисе Youtube, пишет Лига.

Королева обошла вместе с президентом США ряды почетного караула.

Во время обхода Трамп смутил Королеву Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

92-летняя королева последние годы не выезжает за границу с визитами, ограничиваясь общением с главными зарубежными гостями в своей резиденции.

В Лондоне усилили меры безопасности на время визита главы США из-за высокой вероятности протестов. В свою очередь Трамп заявил, что не волнуется, ведь британцы его очень любят.


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