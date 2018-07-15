УГКЦ не собирается присоединяться к поместной церкви

"Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится".

УГКЦ не собирается присоединяться к поместной церкви
Фото: ugcc.tv

Украинская греко-католическая церковь не собирается присоединяться к поместной церкви после предоставления ей автокефалии.

Об этом сообщил предстоятель УГКЦ Святослав.

"Для УГКЦ с предоставлением автокефалии ничего не изменится. Но мы будем искать все возможные пути, в духе экуменической концепции нашей церкви, для достижения единства между всеми христианами, между всеми частями Киевской церкви Владимирова крещения", - сказал он в воскресенье во время прощи в Зарванице.

Святослав сказал, что никто не собирается греко-католиков заставлять переходить в православную веру.

"Потому что некоторые наши люди не понимали, почему депутаты греко-католики голосуют за поместную православную Церковь, и спрашивали, не будут ли тогда, когда она уже будет, нас принуждать в нее переходить? Мы говорим: нет, не будут", - сказал Святослав в присутствии президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, что поместная православная церковь в случае предоставления томоса об автокефалии от Вселенского патриархата (Константинопольская церковь) будет создана на основе УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ.

Иерархи УПЦ Московского патриархата подписали заявление против автокефалии.


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