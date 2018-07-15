В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над Трампом с плакатом

Полиция открыла уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности.

В Шотландии задержали парапланериста, пролетевшего над Трампом с плакатом
Фото: Скриншот видео

В Шотландии задержали 55-летнего мужчину, который пролетел на параплане возле поля для гольфа, где играл президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на шотландскую полицию.

Отмечается, что активист Greenpeace, вопреки запрету на полеты, пролетел на параглайдере под окнами резиденции на территории гольф-клуба, где проводит выходные Трамп.

К параглайдеру была прикреплена надпись "Trump: Well below par", которую можно перевести как "Трамп - очень плохой игрок". В организации Greenpeace пояснили, что акция проведена в знак протеста против миграционной и экологической политики президента США.

Полиция сообщила, что открыла уголовное дело, поскольку были нарушены правила безопасности. В Greenpeace же заявляют, что полицию предупреждали о проведении акции.

Напомним, Трамп отправился в Шотландию в завершении официальной части своего визита в Великобританию, в ходе которого он встретился с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Визит президента США сопровождается массовыми акциями протеста. В Лондоне, например, в небо запустили гигантский надувной шар "малыш Трамп".

Из Шотландии президент США отправится в Хельсинки, где в понедельник встретится с Владимиром Путиным. В воскресенье в столице Финляндии начались акции как в поддержку, так и против этой встречи.


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