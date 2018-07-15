В Хельсинки начались акции сторонников и противников встречи Трампа с Путиным

Всего в местную полицию поступило 11 заявок о проведении массовых мероприятий.

В столице Финляндии в воскресенье началась серия акций, как сторонников, так и противников встречи президентов РоSSии и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Первой из таких акций стал марш Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию, который проводят организация за права человека Amnesty International, Helsinki for Human Rights и левые молодые. Он стартовал в воскресенье из парка Кайсаниеми, прошел по центру города и завершился митингом на Сенатской площади.

Как заверяли ранее организаторы марша, на акцию обещали прийти около 10 тыс. человек. Однако, по данным полиции, в марше приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Также в воскресенье прошел итинг молодежи правящей партии "Истинные финны" Welcome Trump в поддержку антимиграционной политики США . В нем приняли участие около 50-70 человек с призывами "сделать Америку великой".

Посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров также сообщил, что в Хельсинки прошли акции и в поддержку Украины, а также с призывами освободить украинских политзаключенных, в частности, режиссера Олега Сенцова.

Об это он написал в своем Twitter и опубликовал фото с митингов.

16 июля акции общественных организаций продолжатся. Всего в полицию Хельсинки поступило 11 заявок о проведении 15-16 июля массовых мероприятий.

В понедельник ожидаются акции протеста молодежной организации Коалиционной партии против торговой политики США и против внешней политики РоSSии. Пройдут собрания общественности Presidents for Peace в поддержку встречи глав государств РоSSии и США , общества РоSSия - Финляндия Rufi ry под девизом Putin & Trump, митинги против политики РоSSии Stop Putin, в защиту прав женщин, за мир в Афганистане, за права человека в Камеруне.

Напомним, 16 июля состоится встреча Трампа и Путина. Ранее президент США заявил, что встреча с роSSийским лидером может стать самой простой частью его европейского турне, которое также включает саммит НАТО и визит в Великобританию.