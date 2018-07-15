США обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиа

Подобная деятельность необязательно направлена на конкретных политиков или политические кампании.

США обвинили РоSSию в попытках расколоть американское общество через соцмедиа
Кирстьен Нильсен
Фото: ru.wikipedia.org

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен обвинила РоSSию в попытках расколоть США с помощью социальных медиа.

Об этом она заявила на собрании начальников канцелярии губернаторов штатов, передает Deutsche Welle.

Нильсен отметила "усердные попытки" РоSSии "посеять разногласия и поводы для раздора среди американцев". По ее словам, подобная деятельность необязательно направлена на конкретных политиков или политические кампании.

Нильсен также сообщила, что ведомство не видит признаков вмешательства РоSSии в промежуточные выборы в ноябре в том же масштабе, что и на выборах президента США в 2016 году.

Напомним, накануне Минюст США обвинил 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 граждан РФ являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.

В июне Минфин США ввел санкции против научно-исследовательского института "Квант" и роSSийских компаний Digital Security и "Дайвтехносервис". Связанные с ФСБ РФ компании "напрямую способствовали улучшению возможностей РоSSии" в ее "дестабилизирующей кибердеятельности", заявил тогда министр финансов США Стивен Мнучин. Под санкции также попали зарегистрированные за пределами РФ компании Embedi и Erpscan, которые связаны с Digital Security. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении трех сотрудников "Дайвтехносервиса".

4 июля комитет по разведке США согласился с выводами американских спецслужб о вмешательстве РоSSии в президентские выборы в 2016 году. Согласно докладу ЦРУ, часть которого была опубликована в мае, роSSийские хакеры перед американскими президентскими выборами 2016 осуществляли кибератаки на серверы Демократической партии, а также в ходе избирательной кампании по поручению Москвы распространяли пропаганду в соцсетях с целью повлиять на ее результаты в пользу Дональда Трампа.


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