Подобная деятельность необязательно направлена на конкретных политиков или политические кампании.

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен обвинила РоSSию в попытках расколоть США с помощью социальных медиа.

Об этом она заявила на собрании начальников канцелярии губернаторов штатов, передает Deutsche Welle.

Нильсен отметила "усердные попытки" РоSSии "посеять разногласия и поводы для раздора среди американцев". По ее словам, подобная деятельность необязательно направлена на конкретных политиков или политические кампании.

Нильсен также сообщила, что ведомство не видит признаков вмешательства РоSSии в промежуточные выборы в ноябре в том же масштабе, что и на выборах президента США в 2016 году.

Напомним, накануне Минюст США обвинил 12 россиян в причастности ко взлому компьютеров Национального комитета демократической партии США , а также к кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Все 12 граждан РФ являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ .

В июне Минфин США ввел санкции против научно-исследовательского института "Квант" и роSSийских компаний Digital Security и "Дайвтехносервис". Связанные с ФСБ РФ компании "напрямую способствовали улучшению возможностей РоSSии" в ее "дестабилизирующей кибердеятельности", заявил тогда министр финансов США Стивен Мнучин. Под санкции также попали зарегистрированные за пределами РФ компании Embedi и Erpscan, которые связаны с Digital Security. Кроме того, ограничительные меры введены в отношении трех сотрудников "Дайвтехносервиса".