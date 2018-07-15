На Майдане активисты в масках Трампа, Меркель и Путина провели перфоманс в поддержку Сенцова
Активисты напомнили мировым политикам о жертвах путинского режима.
На Майдане Независимости в Киеве активисты в масках Олега Сенцова, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Владимира Путина организовали перфоманс в поддержку украинского режиссера.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
По словам организаторов, акция проводится в преддверии финала ЧМ-2018 по футболу в РоSSии, а также встречи Трампа с Путиным. Ее цель - привлечь максимальное внимание мировых политиков и сообщества к судьбам украинских политзаключенных в РоSSии.
Для напоминания о тех, кто стал стал жертвой путинского режима, на Майдане развернули баннер с их именами.
Также был проведен символический перфоманс, в ходе которого "Путин" надел тюремную робу на "Сенцова", забрал у него киношную "хлопушку", и посадил в тюрьму. В это время "Меркель" и "Трамп" вместе с "Путиным" играли в футбол. Позже "Путин" надел тюремные робы на "Трампа и Меркель".
В конце акции все желающие написали Сенцову поздравления с днем рождения на большой открытке.
Напомним, Сенцов, незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля ему исполнилось 42 года.
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