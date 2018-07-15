РоSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек"

В июле актер посетил аннексированный Крым.

РоSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек"

РоSSийского актера Константина Хабенского внесли в базу сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

В июле 2018 года Хабенский посетил аннексированный Крым, где принял участие в фестивале "Алые паруса" в "Артеке".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный роSSийскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях РоSSии", - отмечается на сайте "Миротворца".

Хабенский пока не прокомментировал ситуацию. Напомним, из-за роSSийской агрессии Украина лишилась более 200 учреждений детского отдыха и лечения. Госпредприятие "Международный детский центр "Артек" летом 2015 года возобновило свою работу. При этом на время оккупации Крыма он переехал в К в Киевскую область.

Сайт "Миротворец", связанный с нардепом Антоном Геращенко, был создан для установления личностей сепаратистов или людей, помогающих им. По мнению создателей сайта, нахождение в базе не является доказательством совершения преступления, но может означать причастность к преступлениям против Украины и украинского общества.


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