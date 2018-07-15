Германия отвергла ультиматум Трампа

hayko-maas

Глава МИД Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, что предложил сделать президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе.

Об этом он написал в субботу, 14 июля написал в своем Twitter.

«Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку», — отметил немецкий политик.

Напомним, что на минувшем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп поставил ультиматум странам Евросоюза, которые не хотели повышать расходы на оборону до 4%. Трамп сказал, что США тогда выйдут из НАТО. После этого европейцы подтвердили, что увеличат затраты на оборону.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Блок рекламы


Похожие новости
В Сенате США призвали Трампа отменить встречу с ПутинымВ Сенате США призвали Трампа отменить встречу с Путиным
Меркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSииМеркель ответила на упрек Трампа о "тотальной" зависимости от РоSSии
Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018Руководство Бельгии не встретило Трампа, прилетевшего в страну на саммит НАТО, из-за полуфинального матча ЧМ-2018
Кремль отрицает договоренности фюрера РФ и Трампа о выводе иранских войск из СирииКремль отрицает договоренности фюрера РФ и Трампа о выводе иранских войск из Сирии
Генсек НАТО объяснил, почему поддерживает встречу Трампа и ПутинаГенсек НАТО объяснил, почему поддерживает встречу Трампа и Путина
Евросоюз продлил санкций против РоSSии перед встречей Путина и ТрампаЕвросоюз продлил санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа
Евросоюз заявит о продлении санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа, - СМИЕвросоюз заявит о продлении санкций против РоSSии перед встречей Путина и Трампа, - СМИ
Германия выделила пособия для выезда из страны 12 тыс. мигрантамГермания выделила пособия для выезда из страны 12 тыс. мигрантам
Торговая палата США выступила против "торговых войн" ТрампаТорговая палата США выступила против "торговых войн" Трампа
Администрация Трампа подготовила законопроект об игнорировании норм ВТОАдминистрация Трампа подготовила законопроект об игнорировании норм ВТО
Последние новости
Подгружаем последние новости