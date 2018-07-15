Германия отвергла ультиматум Трампа
Глава МИД Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, что предложил сделать президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе.
Об этом он написал в субботу, 14 июля написал в своем Twitter.
«Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку», — отметил немецкий политик.
Напомним, что на минувшем саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп поставил ультиматум странам Евросоюза, которые не хотели повышать расходы на оборону до 4%. Трамп сказал, что США тогда выйдут из НАТО. После этого европейцы подтвердили, что увеличат затраты на оборону.
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15.07.2018 12:16