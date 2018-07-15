Германия отвергла ультиматум Трампа

Глава МИД Германии Хайко Маас не считает целесообразным увеличить расходы на оборону до 4% ВВП , что предложил сделать президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе.

Об этом он написал в субботу, 14 июля написал в своем Twitter .

«Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку», — отметил немецкий политик.