?В конституции Кубы предлагают закрепить должность президента и частную собственность

Голосование состоится 22-23 июля в парламенте страны.

Коммунистическая Куба официально признает право на частную собственность - соответствующее положение закреплено в новой конституции, голосование по которой должно состояться 22-23 июля в парламенте страны.

Об этом сообщает Би-би-си.

С 2010 года кубинские острова проводят рыночные реформы, направленные на стимулирование экономики острова. Однако они противоречат действующему ещё с 1976 года основному закону. Он, в частности, гласит, что Куба строит марксистско-ленинский социализм, а частная собственность и занятие бизнесом в государстве запрещены.

Впрочем, многие ограничения, заложенные еще при Фиделе Кастро, фактически не действуют.

В 2011 году был отменен запрет на продажу недвижимости, с тех пор граждане Кубы и лица, имеющие право на постоянное проживание на острове, могут продавать, покупать и дарить дома, квартиры, машины. Ранее, в 1992 году, была принята поправка к конституции, закрепляющая право частной собственности на средства производства.

Что же касается частного предпринимательства, то оно и раньше существовало на Кубе в виде мелких фермерских хозяйств, сельскохозяйственных и производственных кооперативов. Однако, в ключевых и наиболее доходных отраслях производства (туризм, добыча и экспорт полезных ископаемых, международная торговля и многое другое) государство продолжает доминировать. Некоторые идеологические пункты старой конституции перейдут и в новую: коммунистическая партия провозглашается главной политической силой, а ключевыми принципами экономики устанавливаются централизованное планирование и государственное управление.

Вместе с тем новая конституция содержит и элементы демократии - устанавливаются выборные должности президента (ныне государство возглавляет председатель Госсовета), а также вице-президента. Президентский срок будет ограничен двумя пятилетними сроками подряд, а политическая власть - разделена между президентом и премьер-министром.

Предлагается также расширить полномочия парламента - Национальной ассамблеи народной власти. Сейчас она созывается всего два раза в год, а между сессиями ее функции исполняет Госсовет.

Новая конституция запрещает дискриминацию по признаку пола, этнического происхождения или физических недостатков. ЛГБТ-сообщества надеются, что она также узаконит однополые браки.

Напомним, США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года Куба восстановила дипломатические отношения с США , а 14 августа того же года госсекретарь США Джон Керри прибыл в Гавану, чтобы поднять флаг США над американским посольством. В марте 2016 года Гавану посетил Барак Обама.

Позже между странами было восстановлено чартерное авиасообщение. США также ослабили торговое эмбарго против Кубы.

В июне 2017 года нынешний президент США Дональд Трамп заявил об отмене торговых договоренностей между США и Кубой, достигнутых его предшественником.

В октябре 2016 года Куба начала выплачивать долги западным кредиторам.