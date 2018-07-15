Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане

Президент убежден, что Автокефальная церковь является одним из столпов нацбезопасности.

?Порошенко: Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане
Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко убежден, что Автокефальная церковь является одним из столпов национальной безопасности Украины.

Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область.

"Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства. Но особенно от государства иностранного. Это я говорю вам. Об этом я написал понтифику. На днях государственный секретарь Ватикана сообщил мне, что Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что с первых дней на посту главы государства он задался целью добиться от Константинополя автокефалии для украинской православной церкви.

"С первых же дней своего президентства поставил целью добиться от Константинопольской Матери-Церкви предоставления автокефалии Украинской поместной православной единой церкви. С тех пор эта тема постоянно находится не просто в поле моего зрения, а в центре внимания", - подчеркнул президент.

Порошенко напомнил, что в ответ на его обращение, которое было поддержано Верховной Радой, областными советами, в том числе Тернопольскоим облсоветом, районными советами, иерархами всех церквей, "мы услышали ряд позитивных сообщений"."О том, что присоединение Киевской Митрополии к Московской Церкви, которое произошло в семнадцатом веке, было осуществлено вопреки канонам. О том, что право предоставлять автокефалию принадлежит исключительно Вселенскому Патриарху и Синоду. О том, что Константинопольская Церковь - это Церковь-Мать для украинских православных. А Москва, претендует на «материнство», в действительности является дочерней по отношению к церкви в Киеве», - отметил президент

Порошенко также подчеркнул, что автокефалия - забота только украинских православных.

"Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал он.

Президент также отметил, что именно поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее "пятая колонна" внутри Украины. "И даже некоторые политики, которых принято считать проукраинскими, позволяют себе передавать сигналы наружу, что, мол, не стоит спешить с предоставлением автокефалии", - добавил Порошенко.

"Ситуация непростая. Противодействие - масштабная и системная. Нет никаких оснований считать, что Томос у нас в кармане. Но нам с вами остается две вещи для того, чтобы его получить - молиться, верить и бороться.

Напомним, В июне 2016 года Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой издать указ об автокефалии православной церкви в Украине.


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