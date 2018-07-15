Португальський город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народа

Результаты по позициям местных партийных ячеек будут опубликованы позже, но известно, что коммунисты проголосовали против.

Португальський город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: hyser.com.ua

Муниципалитет португальского города Брага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Голос Украины". "Среди многих вопросов, которые рассмотрели депутаты Муниципалитета португальского города Брага, была трагическая судьба Украины. Большинством голосов они признали Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа. Официальные результаты по позициям местных партийных ячеек будут опубликованы, однако известно, что коммунисты проголосовали против", - пишет издание.

Отмечается, что такое решение является весомым шагом к улучшению позитивного имиджа Украины за рубежом.

"Это также очередной вклад украинской общины в развитие взаимоотношений с португальским сообществом и еще один шаг к евроинтеграции нашей страны", - цитирует издание Василия Бундзяка, который ведет в Португалии священническую деятельность с 2003 года. Напомним, ранее соответствующее решение приняли парламенты ряда стран, в частности - Канады, Австралии, Грузии, Польши, Португалии, Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Эквадора, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Чили.

Также на сегодняшний день Голодомор признан геноцидом уже в 12 штатах Америки (Огайо, Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании и Канзасе).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском мореРоSSия перехватила 7 кораблей: В Госпогранслужбе объяснили, что произошло в Азовском море
Судья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации судаСудья ВСУ Каныгина допускает "польский сценарий" в Украине из-за ликвидации суда
Президент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с ПорошенкоПрезидент США отменил все двусторонние встречи в Брюсселе после разговора с Порошенко
В Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИВ Виннице после обысков задержали начальника облуправления Фискальной службы, - СМИ
Работников "старого" Верховного Суда не пускают на работуРаботников "старого" Верховного Суда не пускают на работу
Блок рекламы


Похожие новости
Во Львове ввели оплату в детсадах для детей, живущих за городомВо Львове ввели оплату в детсадах для детей, живущих за городом
Суд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режимаСуд Крыма приговорил "украинского диверсанта" Панова к 8 годам колонии строго режима
Украинского консула пустили в СИЗО к СущенкоУкраинского консула пустили в СИЗО к Сущенко
Порошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духаПорошенко о Лукьяненко: он был символом несокрушимости украинского духа
Эксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупцииЭксперт рассказал, как глава НАЗК призналась в коррупции
Штат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидомШтат Огайо признал Голодомор в Украине геноцидом
Турчинов: благодаря системе терробороны украинские города станут "неприступными крепостями"Турчинов: благодаря системе терробороны украинские города станут "неприступными крепостями"
Задержанные в Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищиЗадержанные в Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от пищи
КСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенностиКСУ признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности
МИД требует допустить украинского омсбудсмена к осужденному в РоSSии КарпюкуМИД требует допустить украинского омсбудсмена к осужденному в РоSSии Карпюку
Последние новости
Подгружаем последние новости