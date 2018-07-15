Порошенко рассказал, что ему пообещал Трамп (видео интервью)
Президент Петр Порошенко заявил, что на встрече в Брюсселе Президент США Дональд Трамп решительно высказался в поддержку позиции Украины в вопросе строительства «Северного потока-2».
Об этом глава государства заявил в интервью украинским телеканалам, сообщает корреспондент
«Безусловно, мы обсудили вопрос энергетической безопасности. И здесь зафиксировали абсолютную общность позиций и подходов. США поддерживают Украину в позициях относительно «Северного потока-2″ и считают его недопустимым, потому что этот проект политический, взрывает экономическую, энергетическую и глобальную безопасности Европы», — сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что Дональд Трамп «очень решительно высказался и в поддержку Украины, и в поддержку энергетической безопасности».
Кроме того, Президент проинформировал, что обсудил с лидером США необходимость усиления защиты Украины и улучшения сотрудничества, в частности и в оборонной сфере. По его словам, Трамп дал «соответствующие задания по этому поводу», но детали журналистам раскрывать не стал.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.