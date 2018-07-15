В Британии полицейские нашли источник отравления "Новичком" в Эймсбери
В Великобритании полиция сегодня, 13 июля, обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что бутылка, в которой находился «Новичок», была найдена 11 июля. Анализ в лаборатории подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Однако пока неизвестно, как банка попала к Роули.
«Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени», — рассказал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу.
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