Один украинский военный получил ранение на Донбассе в субботу
Противник с утра пять раз нарушил режим перемирия.
Один украинский военный получил ранение в результате боевых действий на Донбассе в субботу, 14 июля.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.
С 7 утра до 18 часов вечера противник пять раз нарушил так называемое "хлебное" перемирие в районе населенных пунктов Крымское, Зализное (бывшее Артемово), Авдеевка, Красногоровка и Широкино. Боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружия и 120 мм миномет.
Напомним, что в пятницу на мариупольском направлении ООС были ранены двое военных.
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14.07.2018 15:00