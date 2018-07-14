Один украинский военный получил ранение на Донбассе в субботу

Противник с утра пять раз нарушил режим перемирия.

Один украинский военный получил ранение в результате боевых действий на Донбассе в субботу, 14 июля.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

С 7 утра до 18 часов вечера противник пять раз нарушил так называемое "хлебное" перемирие в районе населенных пунктов Крымское, Зализное (бывшее Артемово), Авдеевка, Красногоровка и Широкино. Боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружия и 120 мм миномет.

Напомним, что в пятницу на мариупольском направлении ООС были ранены двое военных.