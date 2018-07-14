Взрывы минометов спровоцированы низким уровнем подготовки личного состава, - Згурец

Порохового заряда недостаточно, чтобы разорвать ствол миномета.

Военный эксперт Сергей Згурец утверждает, что мощностей пороховых зарядов не хватит для того, чтобы разорвать ствол миномета. И утверждение о том, что причиной разрыва ствола может быть качество металла, он считает непрофессиональным. Такое заявление Згурец сделал в комментарии LB.ua

"Если взрывается мина, то и советский миномет, и "Молот" разрывает. Испытания, которые состоялись на полигоне в Ровно, были связаны специально подрывами и советских минометов и украинского миномета по типу «Молот». Что интересно, советский миномет разрывается еще больше, чем «Молот», что было подтверждено испытаниями. Но если не взрывается мина, то разрыва трубы не будет, потому мощности пороховых зарядов, выталкивают мину через канал миномета, не хватает для того, чтобы разорвать металл минометной трубы, какой бы он ни был. На самом деле можно выстреливать мины даже из обычной тонкостенной трубы. Конструкция миномета имеет отношения к этим трагедиям. Трагедии спровоцированы низким уровнем подготовки личного состава", - считает Згурец.

Напомним, утром 6 июля на Ровенском общевойсковом полигоне в результате взрыва миномета "Молот" погибли трое военных, еще девять человек получили ранения.