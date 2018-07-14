Эксперты провели повторную проверку работ по обустройству границы

Результаты, вероятно, будут сильно отличаться от полученных детективами НАБУ.

Первая экспертиза выполненных работ по обустройству государственной границы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков, была проведена НАБУ с грубыми нарушениями. Суд назначил новую независимую проверку, результаты которой скоро поступят в суд. Об этом говорится в статье на сайте «5 канала».

Повторную проверку выполненных работ по проекту инженерно-технического обустройства границы, совершенных в 2015-16 годах, проводили на участках ВВС "Волчанск" и "Золочев" Харьковской области. Это те сегменты украинского-роSSийского рубежа, по которым возникли вопросы во время первой экспертизы, на основании которой в прошлом году задержали офицеров Госпогранслужбы и генподрядчиков.

Старший офицер сектора административного и специального строительства Управления строительства АДПСУ Александр Мицкевич сообщил, что необходимость повторной экспертизы возникла из-за «грубых нарушений первой в 2016-м, которую делал лично детектив НАБУ вместе с экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз»: «Они замеряли фактически выполненные работы не в тех объемах, в которых нужно было в соответствии с Государственными строительными нормами. Делали один замер, умножали его на расстояние, нужное, например, для двадцати».

«Чтобы делать экспертные оценки по строительству, нужно иметь высшее строительное образование, получить соответствующий сертификат. Без специальных знаний и приборов это невозможно. Здесь недостаточно изучать геометрию в школе. Поэтому замеры следователя нельзя брать в качестве входных данных для экспертизы», - рассказывает адвокат Валерий Кострюков, представляющий интересы заместителя директора департамента - начальника управления строительства Александра Атаманюка.

Более того, по словам адвоката, во время судебного заседания на вопрос следователя судьи: "Есть ли сертификаты и разрешения Министерства юстиции на проведение экспертизы?" детектив НАБУ ответил, что нет.

Повторные замеры проведены независимыми экспертами из ГП "Укргосстройэкспертиза". Замеры делали специальным прибором - курвиметром (прибор для измерения длин кривых линий и размерных единиц), который прошел проверку на исправность и имел соответствующий подтверждающий документ, а также электронной и обычной рулеткой, которые также прошли стандартизацию, говорится в статье.

«Это серьезная работа, которая, в любом случае, будет отличаться от первой экспертизы. Я уверен, что различие будет существенное, ведь вторая проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, а эксперты предупреждены об уголовной ответственности, - рассказывает адвокат Валерий Кострюков. - Мы приглашали на повторную экспертизу детектива НАБУ, представителей САП и Генпрокуратуры. Однако они ответили неосведомленностью, присутствуя на судебном заседании во время оглашения постановления о проведении экспертизы и даже получив документальное подтверждение. Более того, они были категорически против такой проверки, ведь ее результаты могут опровергнуть позицию обвинения».